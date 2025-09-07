Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении школьников в Башкирии

Трое детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции 3—4 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту массового отравления учащихся в селе Красноусольском. Трое детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции 3—4 сентября, сообщает Следком по РБ.

По предварительным данным, источником заражения могли стать сотрудники пищеблока образовательного учреждения. В региональном управлении СК России уже организована процессуальная проверка по данному факту.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Марат Галиханов готовит подробный отчет о промежуточных результатах проверки и принятых мерах. Ход расследования и исполнение поручения поставлены на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее массовое отравление детей произошло в летнем лагере. Тогда от норовируса сотрудника пищеблока пострадали более 20 человек.