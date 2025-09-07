Рабочего в Красноярске будут судить за кражу кабеля на 240 тысяч рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего работника подрядной организации, обвиняемого в многократных кражах кабеля с предприятия в Ленинском районе. Общий ущерб от противоправных действий составил почти 240 тысяч рублей.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, использовал служебное положение для хищения. С января по февраль 2025 года он совершил четыре эпизода краж, дожидаясь времени пересменки.
После каждой смены злоумышленник очищал кабель от изоляции в безлюдных местах и сдавал цветной металл, полученные деньги тратя на личные нужды.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому, который продолжает находиться под стражей, грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Преступление квалифицировано по статье о краже с причинением значительного ущерба.