Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Украины: здание кабмина в Киеве впервые повреждено из-за атаки

Свириденко сообщила о пожаре на крыше и верхних этажах строения.

Источник: Аргументы и факты

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что здание правительства страны получило повреждения в результате атаки, это случилось впервые с начала конфликта.

«Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства», — написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко сообщила, что огнем охвачены крыша и верхние этажи здания, спасатели занимаются тушением пожара. Она также опубликовала фото горящего строения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в правительственном здании утром в воскресенье, 7 сентября, произошел пожар. Местные СМИ утверждали, что горит здание кабмина.