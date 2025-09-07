Премьер Украины: здание кабмина в Киеве впервые повреждено из-за атаки

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что здание правительства страны получило повреждения в результате атаки, это случилось впервые с начала конфликта.
«Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства», — написала она в своем Telegram-канале.
Свириденко сообщила, что огнем охвачены крыша и верхние этажи здания, спасатели занимаются тушением пожара. Она также опубликовала фото горящего строения.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в правительственном здании утром в воскресенье, 7 сентября, произошел пожар. Местные СМИ утверждали, что горит здание кабмина.