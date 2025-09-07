Российские вооруженные силы нанесли удар по крупному логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Этот мост был важным логистическим узлом, по которому проходили железнодорожные пути и автомобильные трассы. За последнюю неделю по Крюковскому мосту ежедневно проезжало до 18 составов с военными грузами», — отметил он.
Ответные удары российских войск направлены на объекты, где размещаются личный состав, техника ВСУ и наемники, а также на инфраструктуру, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.