ВС РФ нанесли удар по Крюковскому мосту в Кременчуге

Российские вооруженные силы нанесли удар по крупному логистическому центру Вооруженных сил Украины.

Источник: Аргументы и факты

Российские вооруженные силы нанесли удар по крупному логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Этот мост был важным логистическим узлом, по которому проходили железнодорожные пути и автомобильные трассы. За последнюю неделю по Крюковскому мосту ежедневно проезжало до 18 составов с военными грузами», — отметил он.

Ответные удары российских войск направлены на объекты, где размещаются личный состав, техника ВСУ и наемники, а также на инфраструктуру, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

