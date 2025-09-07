«Преступно медленно»: на курорте найдено тело пропавшей ранее туристки

«Полиция ничего не предприняла, — рассказывает он. — Одна женщина, которая была там, сказала, что в тот день она тоже не видела никакой полиции, ни одного полицейского на пляже. Единственное, что я видел, это полицейскую машину, которая ездила взад и вперед по дороге к пляжу. Не выходя из машины, просто смотрели в сторону моря».