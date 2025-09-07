«Преступно медленно»: на курорте найдено тело пропавшей ранее туристки

Тело, найденное на греческом острове, идентифицировано как пропавшая ранее британская туристка. Муж погибшей Мишель Бурды говорит, что полиция и береговая охрана «преступно медленно» отреагировали на ее исчезновение в августе.
Труп, найденный на пустынном греческом острове, был идентифицирован как тело Мишель Бурды, британской туристки, которая пропала с пляжа более месяца назад, пишет The Guardian.
Береговая охрана Греции подтвердила, что тело 59-летней женщины, чье исчезновение вызвало масштабную спасательную операцию, было обнаружено проплывавшей мимо яхтой у острова Фидониси.
«Сегодня утром произошло опознание, — рассказал муж Бурды, Кристос, греческому новостному агентству Protothema. — Я совершенно опустошен. Я сделал все, что мог, чтобы опознать свою жену, потому что от нее остались только кости … Это трагедия».
Фармацевт греческого происхождения, который познакомился с британкой, когда они оба были студентами университета в Германии 36 лет назад, заявил, что будет выдвигать обвинения против местных властей из-за того, как они вели это дело.
«Расследование не было проведено должным образом. Я уже подал жалобу на полицию и береговую охрану, поскольку они проявляли преступную медлительность в расследовании исчезновения моей жены. Было потеряно драгоценное время, а она все еще могла быть жива».
По его словам, полиции потребовалось три часа, чтобы составить заявление о пропаже человека.
Женщину родом из Глазго, в последний раз видели 1 августа лежащей в шезлонге на популярном пляже Офринио, недалеко от северного города Кавала, прежде чем ее муж, который задремал на соседнем шезлонге, проснулся и обнаружил, что жена куда-то пропала, пишет The Guardian.
На кадрах, снятых системой видеонаблюдения, видно, как пара наслаждается блинчиками в пляжном кафе несколькими часами ранее. «К сожалению, я заснул первым, а когда проснулся, ее там не было», — сказал 66-летний мужчина.
В конце концов, ее останки были найдены более чем в 40 км от берега. Пара, жившая в Шотландии, прибыла в Грецию на отдых тремя днями ранее.
По словам Кристоса, Бурда в прошлом страдала депрессией. Но он сказал, что в день своего исчезновения она была в хорошем настроении и оставила свои личные вещи, включая лекарства и полотенце, на шезлонге.
Через несколько часов была поднята тревога, и начались поиски. Но фармацевт, который поспешил сообщить полиции, что его жена уже однажды исчезала в Великобритании после того, как впала в уныние, потеряв работу, утверждает, что большую часть первого дня он провел в лихорадочных поисках ее в одиночку.
«Полиция ничего не предприняла, — рассказывает он. — Одна женщина, которая была там, сказала, что в тот день она тоже не видела никакой полиции, ни одного полицейского на пляже. Единственное, что я видел, это полицейскую машину, которая ездила взад и вперед по дороге к пляжу. Не выходя из машины, просто смотрели в сторону моря».
Греческая благотворительная организация, занимающаяся поиском пропавших людей, Lifeline Hellas, объявила тревогу, заявив, что ее жизнь «в опасности», и мобилизовала греческие власти, когда стало ясно, что ее не могут найти.
Сначала поиски были сосредоточены почти исключительно на море, береговая охрана Греции выслала два патрульных катера. Частные прогулочные катера и пять рыболовецких лодок также прочесывали акваторию, проводя спасательные работы по всему Стримонскому заливу.
Когда по прошествии трех дней операция не дала результатов, за дело взялась греческая полиция, сосредоточив свои поиски в глубине страны.
«После стольких дней действительно необычно, что ничего не найдено», — сказал тогда представитель береговой охраны. «Протокол требует, чтобы полиция теперь взяла на себя ответственность за обыск».
Спасательные работы активизировались 10 августа, когда из Афин прибыла специальная группа по розыску пропавших без вести с тремя служебными собаками. «Они находились здесь 15 дней, — сказал Евангелос Коллиас, представитель полиции Комотини, курирующий расследование. — Активно изучался сценарий, согласно которому она ушла пешком. Мы отправили сотрудников полиции пешком и на патрульных машинах с беспилотниками и собаками на поиски пропавшей женщины. Мы поклялись продолжать поиски до тех пор, пока она не будет найдена».
Официальные лица теперь полагают, что Бурда, вероятно, утонула и что ее тело было вынесено сильным течением вдоль побережья, прежде чем оно было обнаружено на частном острове. Результаты вскрытия, проведенного патологоанатомами в пятницу, еще не объявлены.