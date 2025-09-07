Премьер Японии Исиба собрался в отставку

«Прежде чем 8-го числа ЛДП примет решение о проведении внеочередных всеобщих выборов или нет, премьер-министр Исиба призвал премьер-министра избегать ситуации, при которой партия расколется, и твердо заявил о своем намерении уйти с поста министра», — передает NHK. Он подчеркнул, что его шаг направлен на сохранение единства партии. Исиба пояснил, что не намерен удерживаться за кресло на фоне нарастающих разногласий.