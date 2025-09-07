Ричмонд
Премьер Японии Исиба собрался в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о намерении уйти в отставку из-за внутрипартийного кризиса в Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщила телерадиокомпания NHK. Решение Исибы прозвучало накануне заседания ЛДП, на котором планируется обсудить возможность проведения внеочередных выборов.

Исиба может покинуть свой пост после проведения выборов.

«Прежде чем 8-го числа ЛДП примет решение о проведении внеочередных всеобщих выборов или нет, премьер-министр Исиба призвал премьер-министра избегать ситуации, при которой партия расколется, и твердо заявил о своем намерении уйти с поста министра», — передает NHK. Он подчеркнул, что его шаг направлен на сохранение единства партии. Исиба пояснил, что не намерен удерживаться за кресло на фоне нарастающих разногласий.

По информации NHK, часть членов ЛДП и представители региональных отделений требуют проведения досрочных выборов. На данный момент идею поддержали 130 из 295 парламентариев партии. Также известно, что некоторые члены кабинета и влиятельные партийные советники считают необходимым как можно быстрее разрешить конфликт. Уход Исибы может стать попыткой предотвратить раскол и стабилизировать ситуацию внутри партии.

23 июля Исиба заявил о намерении уйти в отставку и пообещал объявить об этом после выборов, намеченных на август. Однако еще 21 июля, несмотря на поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента, Исиба решил остаться на посту премьер-министра Японии, передает RT.