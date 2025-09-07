Премьер Японии Исиба собрался в отставку

Исиба может покинуть свой пост после проведения выборов.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о намерении уйти в отставку из-за внутрипартийного кризиса в Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщила телерадиокомпания NHK. Решение Исибы прозвучало накануне заседания ЛДП, на котором планируется обсудить возможность проведения внеочередных выборов.
«Прежде чем 8-го числа ЛДП примет решение о проведении внеочередных всеобщих выборов или нет, премьер-министр Исиба призвал премьер-министра избегать ситуации, при которой партия расколется, и твердо заявил о своем намерении уйти с поста министра», — передает NHK. Он подчеркнул, что его шаг направлен на сохранение единства партии. Исиба пояснил, что не намерен удерживаться за кресло на фоне нарастающих разногласий.
По информации NHK, часть членов ЛДП и представители региональных отделений требуют проведения досрочных выборов. На данный момент идею поддержали 130 из 295 парламентариев партии. Также известно, что некоторые члены кабинета и влиятельные партийные советники считают необходимым как можно быстрее разрешить конфликт. Уход Исибы может стать попыткой предотвратить раскол и стабилизировать ситуацию внутри партии.
23 июля Исиба заявил о намерении уйти в отставку и пообещал объявить об этом после выборов, намеченных на август. Однако еще 21 июля, несмотря на поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента, Исиба решил остаться на посту премьер-министра Японии, передает RT.