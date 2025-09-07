Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг пытался скрыться от СК

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг до ареста пытался скрыться от представителей Следственного комитета, однако был задержан вместе с сообщниками.
В материалах дела указано, что Четинбагу инкриминируются четыре эпизода. Потерпевший, давший на него показания, заявил об угрозе своей жизни. Эти обстоятельства стали основанием для решения суда об аресте спортсмена.
— Четинбаг Э. Э. был объявлен в федеральный розыск. 28 августа в 11:20 он был задержан, — передает Telegram-канал Следственного комитета РФ.
Четинбага арестовали в Москве по подозрению в причастности к похищениям криптовалютчиков. По данным следствия, спортсмен втирался в доверие к потерпевшим и передавал информацию своим подельникам, среди которых, предположительно, были трое сотрудников полиции.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-главу Binance в СНГ и сооснователя криптоигры Blum Владимира Смеркиса в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.