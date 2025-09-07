Унесло течением: на реке Тобол спасли двух человек

Инцидент произошел 7 сентября 2025 года в селе Береговое Костанайской области.
Спасатели на лодке добрались до надувной доски для серфинга, на которой находились мужчина и женщина, и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.
«МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Важно учитывать погодные условия и быть максимально осторожными», — отметили в ведомстве.
В апреле 2025 года в Акмолинской области течением унесло машину, погиб человек.