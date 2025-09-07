Литовца объявили в международный розыск за вывод денег из РФ

По информации следствия, следователь при согласии руководителя ведомства направил в суд ходатайство о заключении Трофимоваса под стражу заочно. Суд рассмотрел обращение без участия обвиняемого и удовлетворил его. В документах указано, что литовский гражданин находится в розыске. Трофимовасу вменяют нарушения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции по переводу средств за границу на счета нерезидентов с использованием подложных бумаг).