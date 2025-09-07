Осужденный за организацию расправ бывший российский сенатор пытался попасть на СВО

Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации, а затем арестовали и его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненным срокам.