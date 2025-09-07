В Башкирии при пожаре в сельском доме пострадали два человека

В ночь на воскресенье, 7 сентября, произошел пожар в частном доме в деревне Красный Зилим Архангельского района Башкирии. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, возгорание произошло в доме по улице Крестьянской. На место незамедлительно прибыли добровольные пожарные Краснозилимского сельсовета и сотрудники экстренного ведомства.
По данным МЧС по Башкирии, в результате пожара были повреждены огнем дом, сарай, баня, теплица и гараж.
— 26-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами и ожогами госпитализированы в Уфу. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, — сообщает пресс-службе экстренного ведомства.
