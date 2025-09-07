Била током и морила голодом за большие деньги: в Подмосковье обнаружили настоящую тюрьму для собак

Во втором доме блогеры обнаружили много маленьких клеток с собаками, которые были испачканы фекалиями. На прутьях клеток была кровь. В одной из комнат лежала мертвая крыса. Собаки почти не ели и не пили, у многих были синяки. Позже выяснилось, что в этой зоогостинице животных не воспитывали, а мучили.