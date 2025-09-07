Била током и морила голодом за большие деньги: в Подмосковье обнаружили настоящую тюрьму для собак

Чтобы оставить питомца на три месяца в зоотеле, хозяева должны были заплатить около полумиллиона рублей (архивное фото).
В городе Чехове Московской области полицейские задержали Карину Гитиномагомедову (Волкову), владелицу зоогостиницы DogTown. Это заведение прогремело на всю страну появление в Сети видео, как в «гостинице» на самом деле обращались с животными. После проверки прокуратуры Волкову обвинили в жестоком обращении с животными и мошенничестве, после чего арестовали.
Скандал вокруг питомника разгорелся 5 сентября, когда полиция пришла с проверкой. Животные находились в маленьких клетках и сидели в грязи, их морили голодом и били током. После такого содержания они возвращались домой испуганными и с травмами. Причем содержание питомца в этой передержке обходилось хозяевам животного недешево.
Среди пострадавших оказались собаки российских знаменитостей, например, блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (Моны, настоящее имя Дарья Кустовская), которые и предали огласке всю ситуацию. Подробнее о чеховском «отеле», который стал настоящей тюрьмой для собак — в материале URA.RU.
Что известно о передержке.
Клиентам обещали, что питомцев будут воспитывать и дрессировать (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Зоогостиница DogTown находится в частном доме в подмосковном Чехове. Этой организацией руководила кинолог Карина Волкова. Также известно, что в этом ей помогала еще одна женщина. Хозяевам животных обещали «уход и воспитание под ключ». Владельцы могли оставить своих питомцев в DogTown на срок от двух недель до трех месяцев. В последнем случае передержка обходилась минимум в 450 тысяч рублей.
У зоогостиницы было много хороших отзывов, а ее владелицы часто рассказывали в интернете о том, как дрессируют собак. На страницу DogTown в соцсетях были подписаны почти 40 тысяч человек. Сейчас этот аккаунт закрыт.
Что произошло в DogTown.
Благодаря видео, которое оказалось в сети, общественность узнала о том, что творится за дверьми зоогостиницы (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU.
В начале сентября в социальных сетях появилось видео, которое выставила в интернет одна из бывших сотрудниц передержки. На кадрах видно, как хозяйки DogTown стоят возле машины, в багажнике которой лежат клетки с собаками. Одной из собак надевают ошейник, но она вырывается. Тогда Волкова берет поводок, поднимает собаку и трясет ее из стороны в сторону, как куклу. После этого кинолог пинает собаку.
К тому моменту на DogTown стало приходить много жалоб от клиентов. Одну собаку вернули хозяевам с рваными ранами на шее, похожими на следы от электрошокового ошейника. У другой собаки была ссадина под глазом, а у третьей — рана на лапе.
Кинологи не позволяли владельцам навещать своих собак, объясняя это тем, что животным нельзя мешать во время дрессировки. Иногда хозяевам присылали видео с питомцами, но грязные клетки и общие условия содержания питомцев на эти кадры не попадали.
Животная жестокость.
Среди хозяев, над питомцами которых издевались неделями, оказался блогер Эльдар ДжараховФото: Размик Закарян © URA.RU.
Собаки известных блогеров Эльдара Джарахова, Адель Вейгель, Саши Теслонда, певицы Моны и других знаменитостей оказались среди пострадавших животных. 4 сентября их хозяева приехали в зоогостиницу, чтобы забрать своих питомцев. В доме, где должны были быть собаки, было чисто и аккуратно. Владельцы заподозрили что-то неладное и вызвали полицию. Позже полицейские нашли еще один дом с собаками, но там условия были намного хуже.
Во втором доме блогеры обнаружили много маленьких клеток с собаками, которые были испачканы фекалиями. На прутьях клеток была кровь. В одной из комнат лежала мертвая крыса. Собаки почти не ели и не пили, у многих были синяки. Позже выяснилось, что в этой зоогостинице животных не воспитывали, а мучили.
«Моя девочка сидела в клетке, с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови», — написала Мона в своем telegram-канале.
Российские знаменитости придали огласке ситуацию в DogTown (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU.
Став свидетелями такой жестокости, блогеры сразу связались с хозяевами других собак, которых оставили в передержке, и помогли им забрать своих питомцев. Тех собак, чьих владельцев найти не удалось, очевидцы временно забрали к себе домой. Кроме того, российские знаменитости предали широкой огласке всю ситуацию, которая происходила в DogTown.
«Даже когда их уже разоблачили, они делали вид, что все нормально», — сказал Джарахов. Его слова приводит RT.
Интерес правоохранителей и уголовное дело.
Сейчас передержка закрыта, а животные в безопасности (архивное фото) Фото: Павел сидоров © URA.RU.
Сперва свою проверку провели подмосковные полицейские. В поступившем в полицию заявлении говорилось, что собаки выглядят истощенными и живут в невыносимых условиях.
Историей заинтересовались в региональной прокуратуре и СК. По факту издевательств над собаками в зоогостинице следователями было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
«В Чехове частные лица оказывали услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, при этом допускали жестокое обращение с животными, применяли к ним электрошоковые ошейники и содержали в ненадлежащих условиях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале прокуратуры Московской области.
Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение, совершенное в отношении нескольких животных). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
После это стало известно, что «отель» перестал работать. О закрытии объявила сама хозяйка заведения, принеся свои извинения.
Задержание хозяйки DogTown.
О задержании Карины Волковой стало известно 7 сентября. По данным telegram-канала 112, хозяйку передержки обвиняют по двум уголовным статьям: жестокое обращение с животными и мошенничество. В ближайшие дни может быть принято решение о заключении Волковой под стражу.