Пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского туриста нашли мертвым

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского туриста нашли мертвым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 09.10 поисковые работы в Эльбрусском районе завершены.

Тело туриста из Беларуси найдено в районе водопада «Терскол» (высота 2,8 тыс. м). Его эвакуировали и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Как сообщалось, незарегистрированный турист из Беларуси не выходил на связь с 3 сентября.

На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».

В МЧС России напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.