Пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского туриста нашли мертвым

По состоянию на 09.10 поисковые работы в Эльбрусском районе завершены.
Тело туриста из Беларуси найдено в районе водопада «Терскол» (высота 2,8 тыс. м). Его эвакуировали и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
Как сообщалось, незарегистрированный турист из Беларуси не выходил на связь с 3 сентября.
На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».
В МЧС России напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.