Челябинская учительница стала жертвой многоуровневого мошенничества через MAX

Злоумышленники использовали сложную схему, на которую попалась 23-летняя учительница из Коркино.
Все началось со звонка якобы от оператора сотовой связи, «специалист» попросил женщину повторно подтвердить свои данные. Несмотря на недавний опыт прохождения аналогичной процедуры, девушка не заподозрила обмана и предоставила запрашиваемую информацию.
Вскоре после этого ей пришло сообщение от имени портала «Госуслуги» о подозрительной активности в ее личном кабинете. В письме содержалась ссылка на чат поддержки, где педагог общалась с человеком, который представился сотрудником МФЦ.
Он заявил о взломе личного кабинета и аресте счетов, а также об отключении уведомлений, предложил подключить уведомления от микрофинансовых организаций для получения информации о подозрительных операциях. Учительница, следуя инструкциям, назвала коды, предоставленные мошенниками, и сообщила о наличии средств на своих счетах.
Затем «специалист» связал женщину с «сотрудником Центробанка», который обвинил ее в предоставлении данных мошенникам и заявил, что средства были отправлены в поддержку недружественной страны. Далее женщина общалась с «сотрудником ФСБ», который предоставил удостоверение. В ходе последующих аудио- и видеозвонков учительница выполняла указания мошенников, обналичив кредитную карту и переведя более 120 тыс. рублей на номера телефонов, предоставленные злоумышленниками. Только на следующий день, когда мошенники начали интересоваться финансами ее родственников, она осознала масштаб обмана и заблокировала свои счета в банке. По данному факту возбуждено уголовное дело.