Челябинская учительница стала жертвой многоуровневого мошенничества через MAX

Затем «специалист» связал женщину с «сотрудником Центробанка», который обвинил ее в предоставлении данных мошенникам и заявил, что средства были отправлены в поддержку недружественной страны. Далее женщина общалась с «сотрудником ФСБ», который предоставил удостоверение. В ходе последующих аудио- и видеозвонков учительница выполняла указания мошенников, обналичив кредитную карту и переведя более 120 тыс. рублей на номера телефонов, предоставленные злоумышленниками. Только на следующий день, когда мошенники начали интересоваться финансами ее родственников, она осознала масштаб обмана и заблокировала свои счета в банке. По данному факту возбуждено уголовное дело.