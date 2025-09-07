Магнитная буря 8 сентября: чего ждать метеозависимым и как пережить день

В 1859 году мир столкнулся с самой мощной зарегистрированной солнечной вспышкой — так называемой «бурей Кэррингтона». Тогда полярные сияния были видны по всему миру, а телеграфные линии вышли из строя. Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, вызывая колебания геомагнитного поля. Во время сильных бурь в небе можно наблюдать полярные сияния: заряженные частицы солнечного ветра заставляют светиться атомы в верхних слоях атмосферы. Солнце проходит циклы активности каждые 11 лет — в пиковые годы бурь становится значительно больше. История технологий тоже знает о влиянии бурь: в XIX веке страдали телеграфные линии, в XX и XXI веках — спутниковые системы и электрические сети. Измерять магнитные бури начали в середине XIX века с помощью магнитометров, которые фиксировали колебания геомагнитного поля. Интенсивность бурь оценивается по шкале Kp — от слабой до чрезвычайно сильной. В 1989 году в Канаде мощная буря вывела из строя электрические сети, оставив миллионы людей без света.