Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым

Белорусский альпинист, который пропал без вести во время восхождения на горный массив Эльбруса, найден мёртвым. Поисковые работы в Эльбрусском районе завершены, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Источник: Life.ru

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — рассказали в МЧС.

Причина гибели путешественника не называется. Его поиски велись с 3 сентября. К операции привлекли 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».

Мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию с целью подъёма на пик Терсколак, расположенный в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. При этом своё восхождение он не регистрировал в соответствующих службах, из-за чего на поиски ушло пять дней.