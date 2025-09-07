Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — рассказали в МЧС.
Причина гибели путешественника не называется. Его поиски велись с 3 сентября. К операции привлекли 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».
Мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию с целью подъёма на пик Терсколак, расположенный в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. При этом своё восхождение он не регистрировал в соответствующих службах, из-за чего на поиски ушло пять дней.