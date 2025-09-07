Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым

Мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию с целью подъёма на пик Терсколак, расположенный в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. При этом своё восхождение он не регистрировал в соответствующих службах, из-за чего на поиски ушло пять дней.