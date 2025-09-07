Ричмонд
Тело пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли на высоте 2,8 тысячи метров

Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе, его тело нашли на высоте 2800 метров. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, тело туриста нашли в 9:10 утра по местному времени около водопада Терскол. Альпиниста эвакуировали и передали следственно-оперативной группе, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что альпинист пропал в Кабардино-Балкарии. Мужчина планировал подняться на вершину Терсколак, расположенную на юго-восточном отроге горы на высоте около 3800 метров. Свой маршрут он не зарегистрировал. Через некоторое время турист перестал выходить на связь.

12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Спустя три недели операцию по эвакуации прекратили. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что альпинистка уже мертва.

«Вечерняя Москва» рассказала о том, как альпинисты и спасатели пытались помочь Наталье Наговициной, а также о других подобных ситуациях.

Узнать больше по теме
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
Читать дальше