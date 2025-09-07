Тело пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли на высоте 2,8 тысячи метров

Узнать больше по теме

Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни

Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.