Житель Воронежа попался на финансировании СБУ

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Старобельска. Его подозревают в том, что он передавал украинским спецслужбам секретную информацию о местоположении российских военных подразделений в ЛНР. По имеющейся информации, он помогал вооруженным силам противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.