Житель Воронежа попался на финансировании СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Воронежа за финансирование СБУ. Об этом рассказали в национальном антитеррористическом комитете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене.

«[Задержанный] установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Антитеррор СК».

Выяснилось, что мужчина общался с украинской стороной в мессенджере Telegram. В настоящее время в отношении воронежца возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанный был заключен под стражу.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Старобельска. Его подозревают в том, что он передавал украинским спецслужбам секретную информацию о местоположении российских военных подразделений в ЛНР. По имеющейся информации, он помогал вооруженным силам противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.