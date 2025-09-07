Ричмонд
На Эльбрусе нашли труп белорусского туриста

На Эльбрусе на высоте 2800 метров было найдено тело 26-летнего белорусского туриста. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

Мужчина отправился в одиночный поход и 3 сентября перестал выходить на связь.

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Республики Министерства.

На поиски было отправлено 19 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС, а также спасатели из центра «Лидер». После того, как тело мужчины было обнаружено, все работы были завершены.

Ранее стало известно, что белорусский турист пропал 3 сентября. Альпинист не регистрировал маршрут и отправился в одиночный поход. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился отец пропавшего.