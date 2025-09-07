Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммуналке

Согласно данным, в конце марта 2023 года приставы возбудили на певица исполнительное производство, предметом которого стала «задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию». Общая сумма долга составила более 51 тысячи рублей.