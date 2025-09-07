Акула растерзала мужчину насмерть на пляже

«Там был парень, который кричал: “Я не хочу, чтобы меня укусили, я не хочу, чтобы меня укусили, не кусай меня”, и я увидел, как акула подняла спинной плавник, и он был огромным, — сказал Марк Моргенталь в интервью телеканалу CNN Sky News Australia. — Затем я увидел, как хвостовой плавник поднялся и начал брыкаться, а расстояние между спинным и хвостовым плавниками составляло около четырех метров, так что на самом деле это была шестиметровая акула».