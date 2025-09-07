Акула растерзала мужчину насмерть на пляже

Редкое нападение акулы со смертельным исходом спровоцировало океанскую охоту в Сиднее. У восточного побережья Австралии началась охота на акул после того, как в результате «странного» нападения на сиднейском пляже погиб мужчина.
Меркьюри Псиллакис был растерзан крупной акулой на пляже Лонг-Риф в субботу. Как сообщает CNN, 57-летний мужчина подвергся нападению во время серфинга примерно в 100 метрах от берега, что стало вторым смертельным инцидентом с акулами в городе с 1963 года.
Сейчас операторы беспилотников сканируют воду в поисках любых признаков дальнейшей активности акул на пляже, который остается закрытым, сообщает филиал CNN 9News.
Спасательные службы прибыли на пляж вскоре после 10 часов утра после сообщений о мужчине с тяжелыми травмами. По словам властей, несчастный был доставлен на берег и констатирован мертвым на месте происшествия.
Свидетели описали хаотичную сцену, когда плавник акулы всплыл на поверхность.
«Там был парень, который кричал: “Я не хочу, чтобы меня укусили, я не хочу, чтобы меня укусили, не кусай меня”, и я увидел, как акула подняла спинной плавник, и он был огромным, — сказал Марк Моргенталь в интервью телеканалу CNN Sky News Australia. — Затем я увидел, как хвостовой плавник поднялся и начал брыкаться, а расстояние между спинным и хвостовым плавниками составляло около четырех метров, так что на самом деле это была шестиметровая акула».
Псиллакис исчез под водой вместе со своей доской для серфинга и потерял несколько конечностей в результате нападения, сообщил журналистам на пресс-конференции в субботу инспектор полиции Нового Южного Уэльса (NSW) Стюарт Томсон.
«Его друзьям удалось благополучно добраться до пляжа, и вскоре его тело было найдено плавающим в полосе прибоя, и еще несколько человек вышли и подобрали его, — сказал Томсон. — Попытки спасти его жизнь не увенчались успехом».
Псиллакис, опытный серфер, у которого остались жена и маленькая дочь, был хорошо известен в сообществе Северных пляжей тем, что продавал редкие экзотические растения и часто демонстрировал свои находки в местных группах социальной сети.
Полиция и биологи-акулы проводят анализ тела Псиллакиса и фрагментов его доски для серфинга, а также беседуют со свидетелями, чтобы определить вид акулы, добавили в 9News.
Операторы беспилотников сканируют воду на предмет возможной активности акул. Местных жителей призывают избегать пляжей в этом районе, поскольку спасатели не дают людям заходить в воду.
Начальник полиции района Северных пляжей Джон Дункан сообщил местным СМИ, что нападение было «необычным инцидентом, который случается очень, очень редко».
Нападения акул в Сиднее исключительно редки, и за последние 60 лет только один человек погиб, отмечает CNN. Инструктор по дайвингу Саймон Неллист был убит большой белой акулой во время купания у пляжа Литтл-Бэй в 2022 году.
До этого последний инцидент со смертельным исходом произошел в 1963 году, когда актриса Марсия Хэтэуэй была смертельно растерзана бычьей акулой на мелководье Мидл-Харбор.
Сети от акул были установлены на 51 пляже в Новом Южном Уэльсе на сезон, начинающийся 1 сентября, на 51 пляже протяженностью около 140 миль от Ньюкасла до Вуллонгонга, сообщает 9News. Эта плановая мера проводится каждый год, в течение всего весенне-летнего периода в штате, причем в теплое время года акулы встречаются чаще. По данным Департамента сырьевой промышленности, акулы встречаются круглый год, но могут быть более распространены в зависимости от погоды, состояния океана и источников пищи.