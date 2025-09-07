Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил за решетку на пять лет женщину, которая похитила младенца из роддома

Vaib.uz (Узбекистан. 7 сентября). Суд в Джизаке вынес приговор 31-летней женщине, которая похитила новорождённого из местного роддома.

Шокирующий инцидент произошёл в январе 2025 года и стал следствием отчаянной попытки скрыть аферу с усыновлением.

Как установило следствие, женщина решила подзаработать, пообещав своей соседке помощь в оформлении документов на усыновление ребёнка. Из-за бюрократических трудностей официальным путём сделать это оказалось сложно, и подсудимая уверила соседку, что решит вопрос «по своим каналам», получив за это 5,5 миллиона сумов.

Однако время шло, обещания не выполнялись, и женщина начала бояться, что её обман раскроется — соседка угрожала обратиться в правоохранительные органы.

Оказавшись в сложной ситуации, обвиняемая решилась на отчаянный шаг. В конце января 2025 года она отправилась в один из роддомов Джизака, где узнала о рождении у одной из женщин близнецов. Надев медицинскую маску, она проникла в палату и убедила молодую маму, что у одного из малышей вздутие живота, и его нужно показать врачу. Мать, не подозревая обмана, передала ребенка в руки злоумышленницы.

В итоге женщина вынесла младенца из больницы и передала его своей соседке. Однако на следующий день, испугавшись последствий и возможной огласки, похитительница сама обратилась в органы внутренних дел. В результате, малыш был быстро возвращён матери.

Суд признал женщину виновной по статьям 137 (похищение человека) и 168 (мошенничество) Уголовного кодекса и приговорил её к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Осуждённая попыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком строгим. Однако апелляционная инстанция Джизакского областного суда оставила решение без изменений.