Суд отправил за решетку на пять лет женщину, которая похитила младенца из роддома

Шокирующий инцидент произошёл в январе 2025 года и стал следствием отчаянной попытки скрыть аферу с усыновлением.
Как установило следствие, женщина решила подзаработать, пообещав своей соседке помощь в оформлении документов на усыновление ребёнка. Из-за бюрократических трудностей официальным путём сделать это оказалось сложно, и подсудимая уверила соседку, что решит вопрос «по своим каналам», получив за это 5,5 миллиона сумов.
Однако время шло, обещания не выполнялись, и женщина начала бояться, что её обман раскроется — соседка угрожала обратиться в правоохранительные органы.
Оказавшись в сложной ситуации, обвиняемая решилась на отчаянный шаг. В конце января 2025 года она отправилась в один из роддомов Джизака, где узнала о рождении у одной из женщин близнецов. Надев медицинскую маску, она проникла в палату и убедила молодую маму, что у одного из малышей вздутие живота, и его нужно показать врачу. Мать, не подозревая обмана, передала ребенка в руки злоумышленницы.
В итоге женщина вынесла младенца из больницы и передала его своей соседке. Однако на следующий день, испугавшись последствий и возможной огласки, похитительница сама обратилась в органы внутренних дел. В результате, малыш был быстро возвращён матери.
Суд признал женщину виновной по статьям 137 (похищение человека) и 168 (мошенничество) Уголовного кодекса и приговорил её к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Осуждённая попыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком строгим. Однако апелляционная инстанция Джизакского областного суда оставила решение без изменений.