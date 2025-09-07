Суд отправил за решетку на пять лет женщину, которая похитила младенца из роддома

Оказавшись в сложной ситуации, обвиняемая решилась на отчаянный шаг. В конце января 2025 года она отправилась в один из роддомов Джизака, где узнала о рождении у одной из женщин близнецов. Надев медицинскую маску, она проникла в палату и убедила молодую маму, что у одного из малышей вздутие живота, и его нужно показать врачу. Мать, не подозревая обмана, передала ребенка в руки злоумышленницы.