Пожар в здании правительства в Киеве охватил более тысячи «квадратов»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
«Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают его тушение», — написал Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, в Киеве работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники и пожарные вертолеты.