Пожар в здании правительства в Киеве охватил более тысячи «квадратов»

Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.