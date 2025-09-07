Ричмонд
Сотрудника СИЗО Новосибирска арестовали за взятку в 105 тысяч

Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу 42-летнего младшего инспектора СИЗО Павла Ващенко, о чем сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют во взяточничестве по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Мера пресечения — арест до 3 ноября. Уголовное дело расследуется в 2-м отделе СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее стало известно о средней сумме взяток в Новосибирской области за полгода.