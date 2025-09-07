Ричмонд
В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона

ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец.

Источник: © РИА Новости

Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. Позднее стало известно, что это был дрон, который не имел военного назначения.

«Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Рассматривается одна из версий, что причиной крушения стала нехватка топлива», — сказал Кавалец.

Предполагается, что дрон мог использоваться контрабандистами. Расследование случившегося продолжается.

Майдан-Селец — село, расположенное примерно в 50 км от границы с Украиной. В нём проживает около 200 человек. Местные власти выразили обеспокоенность тем фактом, что дрон не был перехвачен. «Независимо от типа беспилотника, к сожалению, он не был обнаружен специализированными системами заранее. В приграничном районе мы обеспокоены подобным. Страх, безусловно, гораздо сильнее, чем внутри страны», — сказал агентству РАР староста Томашувского района Генрик Карван.