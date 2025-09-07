В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона

Майдан-Селец — село, расположенное примерно в 50 км от границы с Украиной. В нём проживает около 200 человек. Местные власти выразили обеспокоенность тем фактом, что дрон не был перехвачен. «Независимо от типа беспилотника, к сожалению, он не был обнаружен специализированными системами заранее. В приграничном районе мы обеспокоены подобным. Страх, безусловно, гораздо сильнее, чем внутри страны», — сказал агентству РАР староста Томашувского района Генрик Карван.