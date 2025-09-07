Ричмонд
В Новосибирске зацеперы избили мужчину и облили перцем в трамвае

6 сентября вечером на остановке «Кирзавод» в трамвае № 15 мужчина сделал замечание группе зацеперов — после чего подвергся нападению. Историю рассказала жительница Новосибирска в Telegram-канале АСТ54-Black.

Сначала подростки облили его перцовым баллончиком, а когда он пытался выйти, в закрывающиеся двери ворвались старшие участники группы и повторили атаку. В ходе конфликта у пострадавшего сломали два ребра.

Пострадавший доставлен в травмпункт. Свидетельница написала, что зацеперы «в край оборзели» и призвала привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске с начала года в ДТП с питбайками пострадали 13 детей.