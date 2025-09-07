В Новосибирске зацеперы избили мужчину и облили перцем в трамвае

Свидетельница написала, что зацеперы «в край оборзели» и призвала привлечь их к ответственности.
6 сентября вечером на остановке «Кирзавод» в трамвае № 15 мужчина сделал замечание группе зацеперов — после чего подвергся нападению. Историю рассказала жительница Новосибирска в Telegram-канале АСТ54-Black.
Сначала подростки облили его перцовым баллончиком, а когда он пытался выйти, в закрывающиеся двери ворвались старшие участники группы и повторили атаку. В ходе конфликта у пострадавшего сломали два ребра.
Пострадавший доставлен в травмпункт. Свидетельница написала, что зацеперы «в край оборзели» и призвала привлечь их к ответственности.
