В горах КБР нашли тело пропавшего туриста из Белоруссии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тело пропавшего туриста из Белоруссии найдено в горах Кабардино-Балкарии, поисковые работы завершены, сообщает ГУ МЧС по региону.
Как сообщили журналистам в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, турист из Белоруссии пропал в горах и не выходил на связь со среды, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. По данным ведомства, 26-летний турист планировал подъем на гору Терсколак высотой 3,8 тысячи метров.
«По состоянию на 9.10 (мск — ред.) поисковые работы в Эльбрусском районе завершены. В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».