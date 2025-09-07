В горах КБР нашли тело пропавшего туриста из Белоруссии

Как сообщили журналистам в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, турист из Белоруссии пропал в горах и не выходил на связь со среды, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. По данным ведомства, 26-летний турист планировал подъем на гору Терсколак высотой 3,8 тысячи метров.