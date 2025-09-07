Руководство «Биклевер Финанс» обвинили в финансовых махинациях

Одним из учредителей компании является гражданин Литвы Андреюс Трофимовас, которого объявили в международный розыск в рамках того же дела о финансовых махинациях.
Яну Скокову и Юлию Байтюль обвинили по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежей) и по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (перевод денежных средств на счета нерезидентов России с использованием подложных документов). У Скоковой прошли обыски, а Байтюль арестовали.
По тем же статьям обвинили литовца Андреюса Трофимоваса.
Скокова по совместительству является руководителем микрокредитной компании «СМЭВ», одним из учредителей которой числится Трофимовас и еще один гражданин Литвы Витаутас Стражницкас.
Также Трофимовас является учредителем самарской микрокредитной компании «Капиталъ-НТ», в числе учредителей которой ранее была указана Байтюль.
Помимо этого, «Биклевер Финанс» является учредителем петербургской компании «Северная победа», а ее гендиректор Михаил Бочеверов также проходит обвиняемым по этому делу. По данным ТАСС, ранее должность Бочеверова занимала Байтюль. Трофимовас также числится среди учредителей компании.
Как сообщает «РИА Новости», Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня.
Все обвиняемые по делу пытались обжаловать в суде избранные им меры пресечения, однако суд оставил их без изменения.