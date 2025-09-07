Руководство «Биклевер Финанс» обвинили в финансовых махинациях

Яну Скокову и Юлию Байтюль обвинили по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежей) и по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (перевод денежных средств на счета нерезидентов России с использованием подложных документов). У Скоковой прошли обыски, а Байтюль арестовали.