На станции Углеуральская зафиксирована утечка кислоты из цистерны

Как выяснилось, в одной из 40-тонных цистерн грузового состава открылась капельная течь кислотного меланжа, то есть смести азотной и серной кислоты. Место происшествия было оцеплено, цистерна переведена на другой путь. Для устранения течи и ликвидации последствий прибыли сотрудники «Экоспаса».