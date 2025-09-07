На станции Углеуральская зафиксирована утечка кислоты из цистерны

Сообщение о происшествии поступило в подразделение ГУ МЧС России по Пермскому краю 6 сентября после 9 часов вечера. Специалисты выехали на станцию Углеуральскую в Губахинском округе.
Как выяснилось, в одной из 40-тонных цистерн грузового состава открылась капельная течь кислотного меланжа, то есть смести азотной и серной кислоты. Место происшествия было оцеплено, цистерна переведена на другой путь. Для устранения течи и ликвидации последствий прибыли сотрудники «Экоспаса».
По мнению специалистов, происшествие местному населению не угрожает, расстояние до ближайшей жилой застройки — более километра. По информации МЧС, движение поездов продолжено в обычном порядке.