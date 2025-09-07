Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове

СК допросил сотрудников сервиса передержки собак в Чехове, они не задержаны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники сервиса передержки собак в Чехове допрошены в СК, они не задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщали, что владелицу питомника DogTown, где калечили собак, задержали по двум статьям за «мошенничество» и «жестокое обращение с животными».

«Все сотрудники были допрошены в СК. Они не задержаны», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что дело будет передано в МВД.

Ранее в Telegram-канале подмосковного СК сообщалось, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке.

Отмечалось, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение ссадин.