Жара, лоджия и готовящийся обед: как калининградку спасали из «солнечной ловушки»

Женщина оказалась заблокированной на собственной лоджии, когда внезапно захлопнулась дверь.
Положение осложнялось двумя факторами: на кухне готовился обед, создавая риск возгорания, а солнце постепенно раскаляло закрытое помещение лоджии. Телефона под рукой не оказалось, но женщина не растерялась — начала звать на помощь из-за стекла.
На её крики отреагировали прохожие, которые вызвали спасателей. Расчёт специализированной пожарно-спасательной части прибыл оперативно. С помощью штурмовой лестницы из квартиры этажом ниже пожарные поднялись к пострадавшей, вскрыли заблокированную дверь и освободили «пленницу».
Медицинская помощь женщине не потребовалась. В операции участвовали 5 сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Спасатели напоминают: никогда не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра и держите при себе мобильный телефон, даже выходя на балкон ненадолго.