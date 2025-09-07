Жара, лоджия и готовящийся обед: как калининградку спасали из «солнечной ловушки»

Медицинская помощь женщине не потребовалась. В операции участвовали 5 сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Спасатели напоминают: никогда не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра и держите при себе мобильный телефон, даже выходя на балкон ненадолго.