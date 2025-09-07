Ричмонд
Жара, лоджия и готовящийся обед: как калининградку спасали из «солнечной ловушки»

Утро на седьмом этаже дома на улице Маршала Жукова могло закончиться трагедией, если бы не находчивость жительницы Калининграда и оперативная работа спасателей.

Источник: Янтарный край

Женщина оказалась заблокированной на собственной лоджии, когда внезапно захлопнулась дверь.

Положение осложнялось двумя факторами: на кухне готовился обед, создавая риск возгорания, а солнце постепенно раскаляло закрытое помещение лоджии. Телефона под рукой не оказалось, но женщина не растерялась — начала звать на помощь из-за стекла.

На её крики отреагировали прохожие, которые вызвали спасателей. Расчёт специализированной пожарно-спасательной части прибыл оперативно. С помощью штурмовой лестницы из квартиры этажом ниже пожарные поднялись к пострадавшей, вскрыли заблокированную дверь и освободили «пленницу».

Медицинская помощь женщине не потребовалась. В операции участвовали 5 сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Спасатели напоминают: никогда не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра и держите при себе мобильный телефон, даже выходя на балкон ненадолго.