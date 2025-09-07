Пьяный новосибирец устроил бунт на борту в Толмачёво

Мужчина, будучи сильно пьяным, орал, матерился, провоцировал конфликт с пассажирами и не реагировал на команды экипажа. Когда посадка завершилась, он потерял ориентацию и стал представлять угрозу безопасности. Сотрудники полиции применили наручники и вывели его из салона.