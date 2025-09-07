Пьяный новосибирец устроил бунт на борту в Толмачёво

Мужчина, будучи сильно пьяным, орал, матерился, провоцировал конфликт с пассажирами и не реагировал на команды экипажа.
В аэропорту Толмачёво транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту самолёта из Москвы, о чем сообщили в Транспортной полиции Сибири.
Мужчина, будучи сильно пьяным, орал, матерился, провоцировал конфликт с пассажирами и не реагировал на команды экипажа. Когда посадка завершилась, он потерял ориентацию и стал представлять угрозу безопасности. Сотрудники полиции применили наручники и вывели его из салона.
Правонарушителя доставили в дежурную часть. На него составили административный протокол за пьяное хулиганство, сейчас проверяется возможность возбуждения уголовного дела по статье 213 УК РФ — хулиганство.