Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный новосибирец устроил бунт на борту в Толмачёво

Мужчина, будучи сильно пьяным, орал, матерился, провоцировал конфликт с пассажирами и не реагировал на команды экипажа.

Мужчина, будучи сильно пьяным, орал, матерился, провоцировал конфликт с пассажирами и не реагировал на команды экипажа.

В аэропорту Толмачёво транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту самолёта из Москвы, о чем сообщили в Транспортной полиции Сибири.

Мужчина, будучи сильно пьяным, орал, матерился, провоцировал конфликт с пассажирами и не реагировал на команды экипажа. Когда посадка завершилась, он потерял ориентацию и стал представлять угрозу безопасности. Сотрудники полиции применили наручники и вывели его из салона.

Правонарушителя доставили в дежурную часть. На него составили административный протокол за пьяное хулиганство, сейчас проверяется возможность возбуждения уголовного дела по статье 213 УК РФ — хулиганство.