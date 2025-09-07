Вещи вспыхнули моментально: в омской Морозовке случился пожар

Пожар произошел накануне в 07:24 в Морозовке Омского района. Огонь вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома. Там жители хранили личные вещи и одежду, все моментально загорелось. Подъезд оказался сильно задымлен. В момент пожара в трехэтажке находилось 50 человек. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России.
Жители самостоятельно эвакуировались, вызвали спасателей. Пожарные на место ЧП прибыли оперативно: боролись с огнем 19 сотрудников МЧС России, задействовано было 5 единиц техники. Возгорание на 40 квадратах ликвидировать удалось быстро.
Осмотрели спасатели и квартиры: в результате пожара и сильного задымления, к счастью, никто не пострадал. Все жители дома оперативно покинули здание. Причину пожара сейчас предстоит выяснить дознавателям МЧС.