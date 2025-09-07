Вещи вспыхнули моментально: в омской Морозовке случился пожар

Пожар произошел накануне в 07:24 в Морозовке Омского района. Огонь вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома. Там жители хранили личные вещи и одежду, все моментально загорелось. Подъезд оказался сильно задымлен. В момент пожара в трехэтажке находилось 50 человек. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России.