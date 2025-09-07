В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в доходном доме Янкеля Эсса

Горевший дом один из самых больших на улице Станиславского, известный ростовчанам по старинной двери, которая сохранилась еще с дореволюционных времен. Здание было построено в 1864 году и принадлежало Янкелю Эссу. Он занимался извозом, работал на мельнице, а позже стал приказчиком на угольном руднике. В настоящее время здание представляет собой многоквартирный дом.