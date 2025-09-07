В Севастополе управляющая компания медлила с установкой пандуса: заведено уголовное дело

В Севастополе заведено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), фигурантом которой является местная управляющая компания. По сообщению Следственного комитета, УК не реагировала на просьбы женщины-инвалида установить пандус в ее подъезде.
— Женщина просит помочь с установкой пандуса, так как управляющая компания бездействует на протяжении длительного времени, — сообщили в Следкоме.
Видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину от жительницы города-героя ранее было опубликовано в соцсетях. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.