В Севастополе управляющая компания медлила с установкой пандуса: заведено уголовное дело

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе заведено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), фигурантом которой является местная управляющая компания. По сообщению Следственного комитета, УК не реагировала на просьбы женщины-инвалида установить пандус в ее подъезде.

— Женщина просит помочь с установкой пандуса, так как управляющая компания бездействует на протяжении длительного времени, — сообщили в Следкоме.

Видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину от жительницы города-героя ранее было опубликовано в соцсетях. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.