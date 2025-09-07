Девушка сидела на окне 14 этажа в Новосибирске — вызвали спасателей

Такие действия, даже если они кажутся безобидными, вызывают тревогу у прохожих и могут привести к экстренному реагированию.
Сегодня экипаж Вега-1 срочно выехал на улицу Заречная — поступило сообщение, что на 14 этаже девушка сидит в оконном проёме, свесив ноги наружу, и плачет. Об этом рассказали в Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».
К моменту прибытия спасателей её в проёме уже не было. Как выяснилось, она залезла обратно в квартиру, увидев приехавших медиков. В дверь открыл молодой человек, объяснивший, что девушка просто хотела подышать свежим воздухом.
Спасатели напоминают: такие действия, даже если они кажутся безобидными, вызывают тревогу у прохожих и могут привести к экстренному реагированию.
— Мы не можем игнорировать вызовы, угрожающие жизни, — пояснили в бригаде. — Пожалуйста, будьте внимательны к тому, как ваше поведение может быть воспринято окружающими.
Ранее мы рассказывали, как спасатели в Новосибирске ворвались в квартиру женщины с ножом и ребёнком.