В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.