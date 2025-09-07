Ричмонд
В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера

Прокуратура проводит проверку после столкновения катеров у Дворцового моста.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения катеров у Дворцового моста в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.