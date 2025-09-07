Шансов не было. Троих горняков убило взрывом на руднике в Хабаровском крае

Это не первый случай на «Многовершинном», вызвавший широкий резонанс — однако в предыдущий раз всё обошлось без смертей. Несколько месяцев назад, 13 июня 2025 года, на предприятии около 4:30 утра произошло возгорание в штольне. Под землёй в момент ЧП находилось два десятка человек — все они сумели эвакуироваться самостоятельно, жертв и пострадавших не было.