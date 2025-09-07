Шансов не было. Троих горняков убило взрывом на руднике в Хабаровском крае

В Николаевском районе Хабаровского края на золотоносном месторождении произошёл взрыв, унёсший жизни трёх горняков. Власти и надзорные органы приступили к расследованию причин случившегося, а в муниципалитете объявлен траур. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Спасти не успели.
Трагедия случилась 6 сентября 2025 года на руднике «Многовершинное» одноимённого золотодобывающего предприятия. В одной из штолен трое рабочих перевозили взрывчатое вещество — вероятно, речь идёт об аммиачной селитре, используемой для таких работ по стандартам ГОСТ. Во время транспортировки груза произошла его внезапная детонация.
Шанса выжить у рудокопов, находящихся в замкнутом пространстве, не было — от полученных при взрыве травм все мужчины погибли на месте. Их личности пока не разглашаются.
Как сообщили в АО «Многовершинное», после того, как на пульт диспетчера предприятия поступил сигнал о нештатной ситуации, на место оперативно выдвинулась команда военизированной горноспасательной части совместно с директором по горным работам. Параллельно информация была передана в экстренные службы — но несмотря на оперативную реакцию, спасти рабочих не удалось.
Компания заявила о готовности оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую поддержку.
Объявлен траур.
Незамедлительно после ЧП на место прибыла исполняющая обязанности прокурора Николаевска-на-Амуре Лидия Акимова. Николаевская городская прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Параллельно было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход расследования поставлен на контроль надзорного ведомства.
Региональные власти выразили соболезнования родственникам погибших и объявили траур. На административных зданиях в Николаевске-на-Амуре и в поселениях района приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.
Едва не угорели.
Это не первый случай на «Многовершинном», вызвавший широкий резонанс — однако в предыдущий раз всё обошлось без смертей. Несколько месяцев назад, 13 июня 2025 года, на предприятии около 4:30 утра произошло возгорание в штольне. Под землёй в момент ЧП находилось два десятка человек — все они сумели эвакуироваться самостоятельно, жертв и пострадавших не было.
По итогам происшествия прокуратура также организовала проверку исполнения требований безопасности и соблюдения трудовых прав работников. В отношении предприятия были приняты необходимые меры реагирования.
Неоднократные нарушения фиксировались на объекте и в предыдущие годы. Так, по информации Telegram-канала «112», более ранние проверки выявляли частичное отсутствие освещения, отсутствие декларации безопасности гидротехнических сооружений, а также иные недочёты. Четыре года назад предприятие инспектировали по факту производственной травмы, когда во время работ пострадал газосварщик.