Лженалоговики обманули жительницу Самары на 3 млн рублей

В Самаре в отдел полиции обратилась 26-летняя местная жительница, которую обманули мошенники.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, девушка пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником налоговой службы. Он начал рассказывать о том, что денежными средствами самарчанки пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет.

Переживая за свои накопления, девушка согласилась на предложение и перевела почти 3 млн рублей. Позже заявительница решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги на сберегательный счет, однако ни о каком поступлении сотрудники банка не знали и пояснили, что женщину обманули мошенники.

Обманутая девушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.