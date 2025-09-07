Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на отца с сыном в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нападением на жителя Казани и его 17-летнего сына.

Источник: Комсомольская правда

Информация об этом была опубликована в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Поводом для особого внимания главы СК РФ стали публикации в средствах массовой информации, в которых сообщалось о возможном прекращении уголовного дела. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошёл в марте 2025 года и был связан с жестоким избиением двух членов семьи.

В настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан продолжают расследование данного уголовного дела. Правонарушение квалифицируется по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганство.