Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на отца с сыном в Казани

Информация об этом была опубликована в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
Поводом для особого внимания главы СК РФ стали публикации в средствах массовой информации, в которых сообщалось о возможном прекращении уголовного дела. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошёл в марте 2025 года и был связан с жестоким избиением двух членов семьи.
В настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан продолжают расследование данного уголовного дела. Правонарушение квалифицируется по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганство.