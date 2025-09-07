Ричмонд
Водитель «Лады» оказался в больнице после ДТП с лосем в Нижегородской области

Авария произошла ночью 6 сентября на трассе Нижний Новгород — Саратов.

Водитель «Лады» пострадал в ДТП с лосем, которое произошло 6 сентября в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла на 148-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов примерно в 23:40. 25-летний водитель за рулем отечественной легковушки сбил дикое животное на дороге. Молодого человека с травмами госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее нижегородских автомобилистов предупредили о периоде гона лосей, из-за чего животные могут быть агрессивными и выбегать на дороги. В связи с этим водителям следует быть внимательными на дорогах до начала октября.