В Крымском районе Кубани захоронят останки 100 советских воинов

Председатель кубанского отделения Поискового движения России Александр Шепелев сообщил, что поиск павших защитников Отечества будет осуществляться в труднодоступной горно-лесистой местности и на полях, где 82 года назад советские войска прорывали Голубую линию. Он добавил, что за более чем 35 лет работы поисковиков Кубани и других регионов было обнаружено и захоронено более 15 тыс. останков офицеров и красноармейцев.