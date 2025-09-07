В Первоуральске водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и погиб в ДТП

Водитель иномарки скончался на месте. За 34 года водительского стажа он 80 раз привлекался к административной ответственности, но все штрафы были оплачены. Водитель «Лады» с травмами доставлен в больницу. У него стаж вождения всего месяц, и он один раз привлекался к ответственности. Освидетельствование показало, что он был трезв. Состояние погибшего в момент аварии станет известно после экспертизы.