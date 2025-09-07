Ричмонд
В Новосибирске мужчину сняли с козырька магазина после падения с пятого этажа

Пострадавший получил перелом рёбер, его передали врачам скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

На улице Забалуева в Новосибирске мужчина упал с пятого этажа на козырёк магазина. Для его спасения привлекли экипаж Вега-2. Об этом сообщает МАСС по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 7 сентября. Мужчина упал с высоты и оказался на козырьке магазина. Самостоятельно выбраться он не смог.

На место прибыли спасатели Вега-2. С помощью высотных носилок они эвакуировали пострадавшего через окно второго этажа и передали его бригаде скорой помощи. У мужчины диагностировали перелом рёбер.

Сотрудники МАСС отметили, что спасательная операция потребовала особой аккуратности и слаженной работы.