В Новосибирске мужчину сняли с козырька магазина после падения с пятого этажа

На улице Забалуева в Новосибирске мужчина упал с пятого этажа на козырёк магазина. Для его спасения привлекли экипаж Вега-2. Об этом сообщает МАСС по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 7 сентября. Мужчина упал с высоты и оказался на козырьке магазина. Самостоятельно выбраться он не смог.
На место прибыли спасатели Вега-2. С помощью высотных носилок они эвакуировали пострадавшего через окно второго этажа и передали его бригаде скорой помощи. У мужчины диагностировали перелом рёбер.
Сотрудники МАСС отметили, что спасательная операция потребовала особой аккуратности и слаженной работы.