Мотоциклист погиб в ДТП в Витебском районе

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Витебском районе, погиб мотоциклист, об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Витебщины.
По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье на первом километре автодороги Сураж — Рябово.
По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла «Минск», двигаясь в направлении деревни Шапурово, на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Он выехал встречку и столкнулся там с автомобилем ГАЗ.
В результате аварии мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в августе мотоциклист погиб в результате ДТП возле деревни Сущево Витебского района.
По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла BMW при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с разворачивающимся автомобилем Мitsubishi. Водитель мотоцикла скончался на месте, подросток-пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.