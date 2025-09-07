Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист погиб в ДТП в Витебском районе

Водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗ.

Источник: Telegram / Госавтоинспекция Витебской области

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Витебском районе, погиб мотоциклист, об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Витебщины.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье на первом километре автодороги Сураж — Рябово.

По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла «Минск», двигаясь в направлении деревни Шапурово, на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Он выехал встречку и столкнулся там с автомобилем ГАЗ.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в августе мотоциклист погиб в результате ДТП возле деревни Сущево Витебского района.

По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла BMW при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с разворачивающимся автомобилем Мitsubishi. Водитель мотоцикла скончался на месте, подросток-пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.