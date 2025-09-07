Подросток пострадал на пожаре в Нижнеудинске

17-летний парень находился в гостях у друга на улице 5-ой Рабочей в Нижнеудинске. Когда подростки вышли из дома, чтобы погулять, увидели, как на участке полыхает баня. Ребята вызвали спасателей и попытались самостоятельно потушить огонь, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.