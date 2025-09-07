Подросток пострадал на пожаре в Нижнеудинске

17-летний парень находился в гостях у друга на улице 5-ой Рабочей в Нижнеудинске. Когда подростки вышли из дома, чтобы погулять, увидели, как на участке полыхает баня. Ребята вызвали спасателей и попытались самостоятельно потушить огонь, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Парень, пришедший в гости, получил термические ожоги и был госпитализирован в районную больницу. Взрослых на момент происшествия не было дома, — отмечают в ведомстве.
Открытый огонь на 12 «квадратах» ликвидировали 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание распределительного автомата.
