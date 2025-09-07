ЧП в Талгаре: прокуратура возбудила дело о бездействии полицейских

По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.