ГУФСИН назвало новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области поделилась с РИА Новости новыми приметами осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО Екатеринбурга.
«Могут быть одеты в следующие вещи: короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяная кофта светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки», — говорится в ориентировке, которой поделилось ведомство с агентством.
Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой».
В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области тоже сообщало о розыске сбежавших, а за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Беглецы могут скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе, также подчеркивали в управлении.
Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ, а Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.