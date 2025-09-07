Ричмонд
Воронежцам напомнили о круглосуточной линии «Ребенок в опасности»

Звонки принимаются дежурными сотрудниками ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК РФ по Воронежской области уделяет особое внимание защите детей от преступных посягательств. В целях оперативного реагирования на угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних ведомство напоминает о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности».

Позвонив по короткому номеру 123 или городскому номеру 8 (473) 222−60−02, любой гражданин может сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении ребенка, а также о фактах нарушения его прав и законных интересов.

Кому и о чем можно сообщить?

· Самому ребенку, оказавшемуся в опасной или критической ситуации.

· Родителям, опекунам или законным представителям, если детям угрожает опасность.

· Любому гражданину, ставшему свидетелем или обладающему информацией о преступлении против несовершеннолетнего, жестоком обращении с детьми или о ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

Как работает линия?

Все поступившие звонки принимаются дежурными сотрудниками круглосуточно и без выходных. Обращения регистрируются, и по каждому из них незамедлительно принимаются адекватные меры реагирования, включая консультативную помощь и ориентирование в экстремальных ситуациях.

Предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних и оперативное расследование уже совершенных деяний являются одним из ключевых приоритетов в работе Следственного комитета России.