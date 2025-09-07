Ричмонд
В центре Челябинска четыре пассажира пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом

В Челябинске автобус столкнулся с троллейбусом, пострадали четверо.

Источник: vk.com/achnov

В центре Челябинска автобус Volgabus столкнулся с троллейбусом «Синара». ДТП произошло на проспекте Ленина, рядом с пересечением с улицей Энгельса. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, пострадали четыре человека.

— По предварительным данным, 57-летняя женщина за рулем автобуса Volgabus совершила наезд на стоящий троллейбус «Синара» под управлением 53-летнего мужчины. В результате столкновения пассажиры в обоих транспортных средствах упали, — уточнили в пресс-службе ГАИ Челябинска.

Травмы получили 63-летний пассажир троллейбуса и три ехавших в автобусе человека — 24-летняя девушка, 50-летний мужчина и 85-летняя женщина. Пострадавших увезли на скорой на обследование в больницу.

На месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние транспорта и действия водителей.